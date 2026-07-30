Відомий український тренер Юрій Бакалов, перший наставник Добвика у професійному футболі, ексклюзивно для 24 Каналу оцінив новий етап у кар'єрі гравця.

Що сказав Бакалов про Довбика та Болонью

"Перш за все, потрібно відходити від того, що в Артема був не зовсім вдалий сезон. І травми, і зміна тренера, й усе інше. Деякі нюанси ми не знаємо. Болонья – хороша команда, хай вона не є такою потужною як Рома чи Ювентус. На сьогодні Артему потрібно повернути ігровий тонус, отримати практику та повернутись на свій рівень", – зазначив Бакалов.

Якраз Болонья, за стилем гри та розумінням того, що відбувається з Артемом – оптимальний варіант для повернення на високий рівень,

– вважає тренер.

Український фахівець додав, що позитивним моментом є спілкування футболіста перед переходом до нової команди з її головним тренером Доменіко Тедеско.

"Це дуже суттєвий фактор, як на високому рівні, так і на інших. У футболі є такі поняття як "знайти свою команду", "знайти свого тренера". Важливо, що Артем прийняв це рішення після розмови з тренером", – заявив експерт.

Можливо він дав Артему якісь гарантії, а можливо просто дійшли до того, що на цьому етапі вони одне одному допоможуть. Таке спілкування між тренером і футболістом додає впевненості. Це дуже важливо,

– зауважив Бакалов.

Юрій Бакалов також відповів на питання про те, чи може третій сезон у Серії А стати проривним для Довбика у зв’язку з кращим розумінням специфіки італійського футболу.

"Будемо сподіватись на це. Вже ж Артем – футболіст збірної України, на нього дуже розраховують у нашій футбольній спільноті. Сам футболіст, гадаю, теж розраховує на перезавантаження. Це не дуже просто, а чемпіонат Італії дійсно дуже тактичний. Особливо, у порівнянні з Іспанією, де у нього був вільний простір", – сказав екстренер Довбика.

Якраз Болонья підходить за стилем гри. У Тедеско розкутий стиль гри й саме ці моменти й потрібні Артему для перезапуску кар’єри,

– підсумував український фахівець.

Юрій Бакалов та Артем Довбик: що пов’язує

Артем Довбик дебютував в українському футболі у сезоні 2014/15. Його першою професійною командою став друголіговий Черкаський Дніпро, який тоді тренував Юрій Бакалов – актуальний наставник ФК Тростянець.

60-річний фахівець не раз зазначав, що у той час майбутній футболіст збірної України мав техніку далеку від сучасної, але демонстрував гольове чуття з перших тренувань із командою.