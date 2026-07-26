Трансферна сага щодо переходу Артема Довбика в інший клуб може зрушитись з місця уже найближчим часом. Про це пише італійський інсайдер Ніколо Скіра.

Куди може попрямувати Довбик

Журналіст називає Болонью вірогідним наступним клубом для футболіста збірної України. За повідомленням Скіри, у Римі готують велику трансферну угоду.

Керівники "вовків" Намагаються підписати 21-річного аргентинського форварда Сантьяго Кастро, а перехід Довбика у зворотному напрямку може стати частиною угоди. Очікується, що молодий аргентинець може підписати свій контракт з новим клубом уже найближчим часом.

Дещо інакше деталі перемовин бачить Фабрісіо Романо. Він зазначає, що українець уже контактував з головним тренером Болоньї Доменіко Тедеско, який висловив футболісту власну зацікавленість у співпраці.

За інформацією джерела, наразі обговорюється річна оренда Артема.

Що дасть можливий перехід у Болонью

У випадку такої угоди у межах чемпіонату Італії Артем Довбик залишиться без участі в єврокубках у сезоні 2026/27. У минулій кампанії Серії А Болонья посіла восьме місце. "Червоно-синіх" від єврозони відділила відстань в одну перемогу.

Раніше найбільш вірогідним італійським клубом, який може стати наступним для Артема журналісти вважали Дженоа.