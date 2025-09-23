Ведущая биатлонистка из Норвегии сенсационно поддержала россиян, назвав их жертвами политики
- Норвежская биатлонистка Ингрид Тандреволд поддержала российских спортсменов, назвав их жертвами политики.
- Международный биатлонный союз не допускает российских и белорусских биатлонистов к соревнованиям, хотя МОК разрешил их участие в зимних Играх-2026 как "нейтральных" атлетов.
Многократная чемпионка мира по биатлону Ингрид Тандреволд высказалась о недопуске российских биатлонистов к новому сезону-2025/2026 и зимним Олимпийским играм-2026. Норвежка внезапно поддержала враждебных спортсменов.
29-летняя норвежская биатлонистка выразила слова поддержки в сторону россиян. Ингрид Тандреволд рассказала о хороших отношениях с российскими коллегами, передает 24 Канал со ссылкой на FondoItalia.
Как Тандреволд стала на защиту российских биатлонистов?
По мнению знаменитой биатлонистки, российские спортсмены просто стали жертвами политики.
Олимпиада превратилась в политический вопрос. Аргумент, что спорт и политика не должны смешиваться, не очень убедителен. Российские спортсмены действительно фантастические. Это спортсмены, которых мы знаем и с которыми имеем хорошие отношения. Они стали жертвами политики своей страны. У меня нет четкого ответа, что правильно, а что нет. Считаю положительным, что IBU занимает позицию и четко ее формулирует. Противостоять такой мощной организации, как МОК, непросто. На самом деле я довольно поражена,
– заявила чемпионка мира.
Отметим, что Международный биатлонный союз (IBU) является одним из немногих, который не меняет своего решения о недопуске к соревнованиям российских и белорусских биатлонистов. Несмотря на это Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к зимним Играм-2026 в статусе "нейтральных" атлетов. Правила для них остаются неизменными.
К слову. Зимняя Олимпиада-2026 состоится в двух итальянских городах – Милане и Кортини-д'Ампеццо в течение 6-22 февраля.
Как украинцы поддерживали Тандреволд?
- Украинская мужская эстафетная четверка разделила награду "Лучший спортсмен недели". Украинцы записали видеообращение к Тандреволд, которую они минимально опередили в голосовании за приз.
- Этот поступок изрядно тронул Ингрид. Норвежка назвала этот поступок настоящим для биатлонной семьи.
- Напомним, что норвежская биатлонистка перенесла операцию на сердце в декабре 2024-го. Об успешном хирургическом вручении спортсменка сообщила на своей странице в инстаграме. У Тандреволд был нарушен сердечный ритм. Из-за чего она теряла сознание во время спринта в немецком Оберхофе и и снялась с соревнований.