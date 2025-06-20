Динамо может потерять основного защитника: им интересуется клуб, где уже играют украинцы

Арсен Батагов заинтересовал иностранные клубы после успешного сезона в Трабзонспоре. Турецкий клуб уже нашел ему замену.

Динамо может остаться без ключевого защитника. Тарас Михавко заинтересовал турецкий Трабзонспор, который видит в нем замену Арсену Батагову, пишет 24 канал со ссылкой на Gunebakis.

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Михавко попал на радары Трабзонспора

Турецкий клуб не планирует расставаться с Батаговым, однако в случае выгодного предложения готов рассмотреть его трансфер.

В случае продажи Арсена, Трабзонспор нацелен на подписание Тараса Михавко. Однако пока команда не делала официального обращения Динамо относительно возможной покупки защитника.

Тарас Михавко имеет действующий контракт с Динамо до 2028 года.

Справка. В сезоне-2024/2025 он сыграл 39 матчей в составе киевлян, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

Отметим, что Михавко присоединился к основному составу первой команды Динамо в 2023 году и за это время уже успел стать основным игроком.