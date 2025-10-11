Еще одним украинским футболистом интересуются в Европе. Речь идет о центральном защитнике киевского Динамо Тарасе Михавко.

20-летний защитник киевлян вызвал интерес сразу нескольких топовых клубов Европы. Тарас Михавко попал под прицел агентов целого ряда английских команд АПЛ – Челси, Ливерпуля, Манчестер Юнайтед, Ньюкасла, Брайтона и Брентфорда, передает 24 Канал со ссылкой на TBR Football.

Кто интересуется Михавком?

Также игрок молодежной сборной Украины привлек интерес двух немецких клубов – Байера и Лейпцига.

Корреспондент издания Грэм Бейли отметил то, что Михавко имеет хорошие шансы сменить клубную прописку, переехав играть в АПЛ. Сам 20-летний защитник дал намек о своей готовности к трансферу в Европу.

Также отмечается, что иностранные клубы активно следят за выступлениями другого динамовца Назара Волошина.

Напомним, что недавно киевское Динамо солидно заработало на трансфере своего воспитанника Ильи Забарного из английского Борнмута во французский ПСЖ. Генеральный директор киевлян Дмитрий Бриф в комментарии Трибуна рассказал, сколько клуб получил от этого перехода Ильи.

"Всего от продажи Забарного получили около 40 миллионов евро", – заявлял Бриф.

Также представитель Динамо отметил,, что платежи будут осуществляться в течение трех лет.

К слову. Тарас Михавко находится сейчас в расположение молодежной сборной Украины U-21, которая играет свои октябрьские матчи в отборе на Евро-2027. 10 октября команда Унаи Мельгосы вырвала боевую ничью 3:3 в игре с Венгрией, а Михавко провел полный поединок.

