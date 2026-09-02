В комментарии Sport.ua Шелестюк предположил, что украинец хотел получить больше свободы в выборе соперников и не зависеть от требований боксерских организаций относительно обязательных претендентов.

Шелестюк объяснил решение Усика отказаться от титулов чемпиона

Также он отметил, что для боксеров, таких как Усик, которые вышли на высокий уровень, титулы уже не важны, ведь они могут зарабатывать большие гонорары, с кем бы ни боксировали.

Ты все равно будешь проводить большие бои, не отдавая свои гонорары организациям,

– сказал боксер.

Шелестюк даже подсчитал, что потери Александра в статусе абсолютного чемпиона мира могли составлять 14% от гонорара.

"Если не ошибаюсь, трем организациям ты отдаешь по 3%, а одной – 5%. Посчитай: до получения статуса абсолютного чемпиона ты отдаешь около 14% гонорара организациям. Потом отдаешь тренеру, менеджеру, платишь налоги", – сказал боксер.

Соответственно, по словам Тараса, Усик теоретически мог бы потерять около 14 миллионов долларов за потенциальный бой против Деонтея Уайлдера, если бы его гонорар составлял 100 миллионов долларов.

"Если ты зарабатываешь за бой с Уайлдером, например, 100 миллионов, зачем тебе отдавать 14 миллионов просто организациям, когда ты и без этого можешь заработать эти деньги?", – резюмировал боксер.

Когда состоится следующий бой Усика

Напомним, в мае 39-летний Усик победил Рико Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде. Благодаря этой победе боксер защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF.

После отказа от титулов Александр сохраняет чемпионский пояс авторитетного журнала The Ring.

По данным СМИ, следующий поединок Усика состоится в марте 2027 года против Уайлдера. В то же время Сергей Лапин, советник боксера, в комментарии 24 Канала не исключил, что боксер может провести реванш с Верховеном.