У коментарі Sport.ua Шелестюк припустив, що українець хотів отримати більше свободи у виборі суперників і не залежати від вимог боксерських організацій щодо обов'язкових претендентів.

Шелестюк пояснив рішення Усика відмовитися від титулів чемпіона

Також він зазначив, що для боксерів, як-от Усик, які вийшли на високий рівень, титули вже неважливі, адже вони можуть зароблять великі гонорари з ким би не боксували.

Ти все одно будеш проводити великі бої, не віддаючи свої гонорари організаціям,

– сказав боксер.

Шелестюк навіть підрахував, що втрати Олександра в статусі абсолютного чемпіона світу могли складати 14% від гонорару.

"Якщо не помиляюсь, трьом організаціям ти віддаєш по 3%, а одній – 5%. Рахуй: до статусу абсолютного чемпіона ти віддаєш близько 14% гонорару організаціям. Потім віддаєш тренеру, менеджеру, сплачуєш податки", – сказав боєць.

Відповідно, за словами Тараса, Усик теоретично міг би втратити близько 14 мільйонів доларів за потенційний бій проти Деонтея Вайлдера, якби його гонорар складав 100 мільйонів доларів.

"Якщо ти заробляєш за бій із Вайлдером, наприклад, 100 мільйонів, навіщо тобі віддавати 14 мільйонів просто організаціям, коли ти й без цього можеш заробити ці гроші?", – резюмував боксер.

Коли наступний бій Усика

Нагадаємо, у травні 39-річний Усик переміг Ріко Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді. Завдяки успіху боксер захистив звання чемпіона світу за версіями WBC, WBA та IBF.

Після відмови від титулів Олександр зберігає чемпіонський пояс авторитетного журналу The Ring.

За даними ЗМІ, наступний поєдинок Усика відбудеться у березні 2027 року проти Вайлдера. Водночас Сергій Лапін, радник боксера, у коментарі 24 Каналу не виключив, що боксер може провести реванш з Верховеном.