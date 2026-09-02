Український боксер давно перетворився на одну з найбільш комерційно успішних зірок світового спорту. Найбільші виплати Усик отримував за бої, у яких на кону стояли чемпіонські титули та статус абсолютного чемпіона світу, передає 24 Канал.

Рекордні гонорари Усика

Найбільшим фінансовим успіхом у кар’єрі Олександра став реванш із Даніелем Дюбуа у липні 2025 року. За цей поєдинок українець отримав близько 132 мільйонів доларів.

Ще приблизно 104 мільйони доларів Усик заробив за другий бій із Тайсоном Ф'юрі у грудні 2024 року. Таким чином, лише два поєдинки проти британця та реванш із Дюбуа принесли боксеру понад 200 мільйонів доларів.

За цьогорічний бій проти Верховена Усик отримав близько 40 мільйонів доларів. Ще приблизно 7 мільйонів українець міг отримати у вигляді бонусів від прибутку з платних трансляцій.

У 2025 році Forbes оцінив заробітки Усика від поєдинків у 100 мільйонів доларів, завдяки чому українець посів 11-те місце серед найбільш високооплачуваних спортсменів світу.

Скільки Усик заробив за кар'єру

Точну суму всіх кар’єрних заробітків Усика назвати складно, адже фінансові умови багатьох його поєдинків офіційно не розкривалися. Водночас лише три останні великі бої могли принести українцю близько 276 мільйонів доларів без урахування можливих додаткових бонусів.

Окрім гонорарів за виходи у ринг, Усик отримує прибутки від рекламних контрактів, партнерських угод та власної промоутерської діяльності. Саме тому його статки особливо стрімко зросли протягом останніх років.

За свою професійну кар’єру Усик провів 25 боїв і здобув 25 перемог. Останню з них він оформив технічним нокаутом у 11-му раунді проти Верховена, після чого ухвалив рішення відмовитися від чемпіонських поясів.