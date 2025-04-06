Очень хотел уйти, – Степаненко об уходе из Шахтера

Бывший футболист Шахтера Тарас Степаненко высказался о своем переходе в другой клуб. Он мечтал поиграть в топ-чемпионате Европы.

В зимнее трансферное окно Тарас Степаненко покинул донецкий Шахтер. Он подписал контракт с турецким Эюпспором.

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Как Степаненко прокомментировал свой уход из клуба

Он отметил, что очень хотел пойти в Европу. У всех футболистов есть мечта поиграть на самом высоком уровне, где играют лучшие игроки мира, пишет 24 канал со ссылкой на Игоря Бурбасаа.

Но чтобы жалеть – от меня мало что зависело. Я всегда говорю молодым ребятам – ты должен сделать все, что он тебя зависит. Ты делал выбор, а как все будет уже от тебя не очень зависит. Я свой выбор сделал, но так случилось, что уйти я не смог. Поэтому остался в Шахтере,

– сказал Степаненко.

Он также отметил, что они играли в Лиге чемпионов с большими клубами, выигрывали у больших клубов, были хорошие матчи. Прошли много с Шахтером когда война началась, однако не может сказать, что расстроен тем, что не остался.

Отметим, что Тарас Степаненко в сезоне-2024/2025 сыграл 19 матчей.