У зимове трансферне вікно Тарас Степаненко покинув донецький Шахтар. Він підписав контракт з турецьким Еюпспором.

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Як Степаненко прокоментував свій відхід з клубу

Він зазначив, що дуже хотів піти в Європу. У всіх футболістів є мрія пограти на найвищому рівні, де грають найкращі гравці світу, пише 24 канал з посиланням на Ігоря Бурбаса.

Але щоб жаліти – від мене мало що залежало. Я завжди кажу молодим хлопцям – ти повинен зробити все, що він тебе залежить. Ти робив вибір, а як все буде вже від тебе не дуже залежить. Я свій вибір зробив, але так сталось, що піти я не зміг. Тому залишився в Шахтарі,

– сказав Степаненко.

Він також зазначив, що вони грали в Лізі чемпіонів з великими клубами, вигравали у великих клубів, були гарні матчі. Пройшли багато з Шахтарем коли війна почалась, однак не може сказати, що засмучений тим, що не лишився.

Відзначимо, що Тарас Степаненко у сезоні-2024/2025 зіграв 19 матчів.