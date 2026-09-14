"В Ровно другая реальность": ведущий баскетболист после Сирии неожиданно вернулся в Украину

27-летний Тариг Эйса уже имеет опыт выступлений в Украине и хорошо знаком болельщикам Суперлиги. В Ровно от него ожидают не только результативной игры, но и доминирования под щитами.

Баскетболист вернулся в украинскую Суперлигу, но на этот раз будет защищать цвета БК Ровно Dream. В эксклюзивном комментарии 24 Каналу американец сразу назвал главное отличие нового города от Запорожья.

Эйса оценил разницу между Ровно и Запорожьем

Тариг Эйса провел прошлый сезон в составе БК Запорожье и стал одним из лидеров команды. В 17 матчах Суперлиги американец набирал в среднем 16,4 очка, делал 10,3 подбора и отдавал 2,8 результативных передач за игру.

В феврале баскетболист покинул Запорожье по семейным обстоятельствам и перешел в клуб Аш-Шабаб из Алеппо. Игрок рассказал, что после возвращения в Украину особо обращал внимание на ситуацию с безопасностью.

В прошлом году я играл в Запорожье, а сезон заканчивал в Сирии. В Ровно совсем другая реальность. Это невероятный город, здесь прекрасные люди. Очень важной была составляющая безопасности. Здесь гораздо спокойнее, чем в Запорожье,

– сказал Эйса.



Президент БК Ровно"Сергей Лищук дает указания игрокам / Фото автора

Новый центровой ставит перед собой максимальную цель

В то же время американец приехал в Ровно не просто ради более комфортных условий. Эйса сразу озвучил амбициозную цель на новый сезон – помочь команде завоевать титул.

Ставлю перед собой задачу помочь команде стать чемпионами Суперлиги,

– подчеркнул баскетболист.

Эйса должен стать серьезным усилением передней линии Ровно Dream. Баскетболист ростом 203 сантиметра может играть как на позиции тяжелого форварда, так и центрового.

Помимо опыта выступлений в Украине, американец имеет за плечами выступления в Канаде, США, Германии и Сирии. Перед переходом в Запорожье он играл за команду из Карлсруэ в региональной лиге Германии, где в среднем набирал 17,5 очка и делал 10 подборов.

От меня можно ожидать физической выносливости, удачной игры на подборах и интенсивности,

– так описал свои главные качества Эйса.

В прошлом сезоне именно подборы стали одним из его главных преимуществ в Суперлиге. Теперь американец попробует использовать этот ресурс, чтобы помочь Ровно Dream побороться за высшие места в чемпионате.

Напомним, в прошлом сезоне ровенские баскетболисты сенсационно заняли третье место в Суперлиге.