Баскетболіст повернувся до української Суперліги, але цього разу захищатиме кольори БК Рівне Dream. В ексклюзивному коментарі 24 Каналу американець одразу назвав головну відмінність нового міста від Запоріжжя.

Ейса оцінив різницю між Рівним і Запоріжжям

Таріг Ейса провів минулий сезон у складі БК Запоріжжя та став одним із лідерів команди. У 17 матчах Суперліги американець набирав у середньому 16,4 очка, робив 10,3 підбирання та віддавав 2,8 результативної передачі за гру.

У лютому баскетболіст залишив Запоріжжя за сімейними обставинами та перебрався до клубу Аш-Шабаб з Алеппо. Гравець розповів, що після повернення в Україну особливо звертав увагу на безпекову ситуацію.

Минулого року я грав у Запоріжжі, а закінчував сезон у Сирії. У Рівному інша реальність. Це неймовірне місто, тут прекрасні люди. Дуже важливою була безпекова складова. Тут набагато спокійніше, ніж у Запоріжжі,

– сказав Ейса.



Президент БК Рівне Сергій Ліщук дає настанови гравцям/ Фото автора

Новий бігмен ставить перед собою максимальну ціль

Водночас американець приїхав до Рівного не просто заради комфортніших умов. Ейса одразу озвучив амбітну мету на новий сезон – допомогти команді здобути титул.

Ставлю перед собою завдання допомогти команді стати чемпіонами Суперліги,

– наголосив баскетболіст.

Ейса має стати серйозним підсиленням передньої лінії Рівне Dream. Баскетболіст заввишки 203 сантиметри може зіграти як важкого форварда, так і центрового.

Окрім українського досвіду, американець має за плечима виступи в Канаді, США, Німеччині та Сирії. Перед переходом до Запоріжжя він грав за команду з Карлсруе в регіональній лізі Німеччини, де в середньому набирав 17,5 очка та робив 10 підбирань.

Від мене можна очікувати фізичної витривалості, вдалої гри на підбираннях та інтенсивності,

– описав свої головні якості Ейса.

Минулого сезону саме підбирання стали однією з його головних переваг у Суперлізі. Тепер американець спробує використати цей ресурс, щоб допомогти Рівне Dream поборотися за найвищі місця чемпіонату.

Нагадаємо, у минулому сезоні рівненські баскетболісти сенсаційно стали третіми у Суперлізі.