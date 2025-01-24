Бывший тренер Тайсона назвал современного боксера, который мог бы одолеть "Железного Майка"

Майк Тайсон – один из лучших бойцов всех времен. Его бывший тренер и аналитик Тедди Атлас сравнил американца с современными супертяжами и назвал боксера, кто мог бы остановить легенду.

Болельщики и эксперты часто сравнивают звездных спортсменов разных эпох. В стороне не остается и боксерское сообщество, которое в основном считает, что чемпионы прошлого имели более высокий уровень, чем нынешние звезды.

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Кто мог бы остановить Тайсона

Известный тренер Тедди Атлас поделился мыслями относительно шансов звездных британских боксеров настоящего против праймового "Железного Майка", сообщает 24 Канал со ссылкой на DAZN. Он считает, что они могли бы создать проблемы Тайсону и выделил одного, кто дал бы интересный бой легенде:

"Да, боксеры современности смогли бы победить Майка Тайсона. Джошуа, например, был бы аутсайдером в этом бою, большая вероятность того, что Майк смог бы его поймать своим ударом.

Тайсон бы нанес ему боль, с Фьюри ему было бы сложнее. А вот бой Майка с Дюбуа был бы удивительно интересным. Многие не понимают, какой мощный панчер Дюбуа".

Справка. В течение карьеры "Динамит" провел 24 боя, в которых одержал 22 победы (21 нокаутом). Он владеет поясом IBF и будет защищать свой титул 22 февраля против Джозефа Паркера.

Напомним, что в ноябре 2023 года Майк Тайсон вернулся на ринг и провел официальный поединок против шоумена Джейка Пола. Он продлился все регламентированные восемь раундов и закончился победой блогера единогласным решением судей.