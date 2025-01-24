Вболівальники й експерти часто порівнюють зіркових спортсменів різних епох. Осторонь не залишається й боксерська спільнота, яка здебільшого вважає, що чемпіони минулого мали вищий рівень за нинішніх зірок.

Читайте також Легенда боксу назвав головну відмінність Усика від інших бійців хевівейту

Хто міг би зупинити Тайсона

Відомий тренер Тедді Атлас поділився думками щодо шансів зіркових британських боксерів сьогодення проти праймового "Залізного Майка", повідомляє 24 Канал із посиланням на DAZN. Він вважає, що вони б могли створити проблеми Тайсону та виділив одного, хто дав би найцікавіший бій легенді:

"Так, боксери сучасності змогли б перемогти Майка Тайсона. Джошуа, наприклад, був би аутсайдером у цьому бою, велика ймовірність того, що Майк зміг би його зловити своїм ударом.

Тайсон би завдав йому болю, з Ф'юрі йому було б складніше. А от бій Майка з Дюбуа був би напрочуд цікавим. Багато хто не розуміє, який потужний панчер Дюбуа".

Довідка. Протягом кар'єри "Динаміт" провів 24 бої, у яких здобув 22 перемоги (21 нокаутом). Він володіє поясом IBF і буде захищати свій титул 22 лютого проти Джозефа Паркера.

Нагадаємо, що в листопаді 2023 року Майк Тайсон повернувся на ринг і провів офіційний поєдинок проти шоумена Джейка Пола. Він тривав усі регламентовані вісім раундів і закінчився перемогою блогера одноголосим рішенням суддів.