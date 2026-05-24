Усик победил Верховена техническим нокаутом – правильно ли действовал рефери в ринге

В ночь на 24 мая боксерское сообщество разделилось как минимум на два лагеря, где одни считают, остановку в бою Александра Усика и Рико Верховена преждевременной, а другие – нет. В правилах есть объяснение.

Рико Верховен остался недовольным фиксацией своего проигрыша Александру Усику техническим нокаутом и даже подал апелляцию. 24 Канал разобрался, правомерно ли победил 39-летний украинец.

Есть ли боксеры, которые поддерживают действия рефери?

Бой судил рефери Марк Лайсон, который получил после ивента волну нежелательной популярности, ведь многие считают остановку боя за секунду до конца одиннадцатого раунда преждевременной.

Но по меньшей мере два очень известных голоса звучат в защиту такого решения. Бывший лидер многих рейтингов без учета весовых и чемпион мира четырех весовых Сауль "Канело" Альварес заявил, что не считает остановку преждевременной.

Такого же мнения придерживается экс-обладатель поясов WBA, WBO и IBF в весовой Усика Энди Руис. Оба мексиканца считают действия рефери своевременными.

Что об этом говорят правила?

Усик защищал все свои пояса, но голландец претендовал только на титул чемпиона мира по версии WBC. Поэтому актуально узнать, что по поводу по поводу фиксации технического нокаута говорят правила бокса, которые публикует официальный сайт World Boxing Council.

Ресурс предлагает раздел "Правила и положения WBC", где четко описаны основания для фиксации технического нокаута.

Важно! Момент, когда разрешено фиксировать ТКО в правилах не указывается. Поэтому рефери может остановить бой даже, когда спортсмен идет в угол или уже находится там.

Их минимум четыре. Две из них – невозможность боксера продолжать бой после легального удара и решение врача (сюда можно добавить также и решение команды атлета – 24 Канал) нашего случая не касаются.

Иначе все выглядит, когда рефери останавливает бой при условии, что боксер не может защищаться или при "чрезмерном избиении".

Как выглядел технический нокаут в поединке Усик – Верховен?

Сначала украинец отправил соперника в нокдаун за 25 секунд до конца одиннадцатого раунда, чистым ударом в подбородок. Это видно в нарезке лучших моментов боя.

После поисков капы Верховена и возобновления боя Александр провел атаку, во время которой нанес не менее восьми ударов без ответа и по крайней мере пять из них были точными.

Интересно, что эпизод для боксерского сообщества опубликовал Турки Аль-Шейх, который остался недоволен остановкой.

Действия судьи в ринге Марка Лайсона, очевидно, совпадают с правилами WBC о фиксации технического нокаута.