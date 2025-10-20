Очередная российская теннисистка решила сменить спортивно гражданство. 21-летняя Мария Тимофеева будет выступать под флагом Узбекистана.

Несмотря на попытки России легализовать своих спортсменов через суды, все большее из них отказываются от гражданства страны-агрессорки. Среди них – "нейтральная" Мария Тимофеева, решившая представлять Узбекистан, пишет 24 Канал со ссылкой на WTA.

Читайте также Подыграла российской пропаганде: украинка в паре с "нейтралкой" выиграла турнир в США

Как в России реагируют на побег спортсменки?

В рейтинге WTA Мария Тимофеева занимает 146 место. Напротив ее фамилии уже разместили флаг Узбекистана. Сейчас теннисистка, резиденцией которой остается словенский Копер, еще не комментировала свое решение.

В июле 2023 года Тимофеева выиграла свой единственный турнир WTA, который проходил в Будапеште. В решающем матче она победила украинку Екатерину Байндль.

В 2022 году Тимофеева становилась чемпионкой России в парном разряде. Наивысшим достижением для уроженки Москвы стал выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии в 2024 году, где она проиграла украинке Марте Костюк.

Интересно, что в России очень болезненно отреагировали на смену гражданства Тимофеевой. В частности, на сайте Sportbox назвали потерей переход 21-летней теннисистки под флаг Узбекистана.

Кто из российских теннисисток сменил гражданство?

Отметим, что после начала полномасштабной войны против Украины российские спортсмены начали массово менять гражданство. Неопределенность со статусом и проблемы с визами подталкивали их к таким действиям.

В 2022-м году москвичка Натела Дзаламидзе начала представлять Грузию на международных турнирах.

В 2023 году россиянка Варвара Грачева отказалась от гражданства и начала выступать под французским флагом.

Теннисистка Дарья Касаткина в 2022 году выступила против войны и с тех пор не возвращалась в Россию. В марте 2025 года она оформила себе австралийское гражданство.

Ранее мы рассказывали, как лучшая теннисистка России Мирра Андреева сорвалась во время матча на турнире WTA 1000 в Ухане. 18-летняя теннисистка продемонстрировала свое владение отборным русским матом.