В американском Эдмондоне завершился финал парного турнира W100. В решающем матче дуэт Валерии Страховой с Анастасией Тихоновой встретился с парой Оливия Гадеки / Оливия Линцер, пишет 24 Канал.

Как украинская теннисистка отработала на российскую пропаганду?

Решающий поединок завершился в пользу украинки Страховой и "нейтральной" Тихоновой – 6:3, 6:7, 10-8. На это событие отреагировали российские пропагандисты.

Они в очередной раз завопили старую мантру о "спорте вне политики". В частности российское издание Спорт-Экспресс назвало случай со Страховой "уникальным". Мол, другие украинские теннисистки не хотят пожимать руки, а эта даже играет в паре.

Когда многие ее соотечественницы избегают общения с россиянками и даже отказываются от рукопожатий, Валерия спокойно выходит на корт рядом с партнершей из России – и побеждает,

– говорится в публикации россиян.

Отметим, что Страхова не впервые играет в паре с россиянкой. Ранее она выступала в парном разряде с Екатериной Яшиной, Софией Лансерой, Аминой Аншба, Александрой Поспеловой, Натальей Выхлянцевой, Еленой Приданкиной.

Что известно о Валерии Страховой?

Валерия Страхова родилась в Керчи 9 июня 1995 года. В мае 2011 года дебютировала в профессиональном турнире в Стамбуле.

На сайте Федерации тенниса Украины ее резиденцией указан город Донецк, который с 2014 года находится под оккупацией россиян.

После начала полномасштабного вторжения России она никак не прокомментировала действия агрессора.

По данным сайта Большой теннис Украины, теннисистка была среди кандидатов в сборную Рязанской области. На тот момент она тренировалась в академии Озерова, которая находится в Рязани. Ее фамилия была на сайте Министерства физической культуры и спорта Рязанской области, но впоследствии она исчезла.

Валерия Страхова продолжает выступать в международных соревнованиях прикрываясь украинским паспортом. Однако с 2015 года ее не было на наших кортах, а последний раз она играла в паре с украинкой в 2021 году.

