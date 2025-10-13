В американському Едмондоні завершився фінал парного турніру W100. У вирішальному матчі дует Валерії Страхової з Анастасією Тихоновою зустрівся з парою Олівія Гадекі / Олівія Лінцер, пише 24 Канал.
Як українська тенісистка відпрацювала на російську пропаганду?
Вирішальний поєдинок завершився на користь українки Страхової та "нейтральної" Тихонової – 6:3, 6:7, 10-8. На цю подію відреагували російські пропагандисти.
Вони вкотре заволали стару мантру про "спорт поза політикою". Зокрема російське видання Спорт-Експрес назвало випадок зі Страховою "унікальним". Мовляв, інші українські тенісистки не хочуть тиснути руки, а ця навіть грає в парі.
Коли багато її співвітчизниць уникають спілкування з росіянками та навіть відмовляються від рукостискань, Валерія спокійно виходить на корт поруч із партнеркою з Росії – і перемагає,
– йдеться у публікації росіян.
Зазначимо, що Страхова не вперше грає у парі з росіянкою. Раніше вона виступала у парному розряді з Катериною Яшиною, Софією Лансерою, Аміною Аншба, Олександрою Поспєловою, Наталією Вихлянцевою, Оленою Приданкіною.
Що відомо про Валерію Страхову?
- Валерія Страхова народилася у Керчі 9 червня 1995 року. У травні 2011 року дебютувала у професійному турнірі в Стамбулі.
- На сайті Федерації тенісу України її резиденцією вказано місто Донецьк, яке з 2014 року знаходиться під окупацією росіян.
- Після початку повномасштабного вторгнення Росії вона жодним чином не прокоментувала дії агресора.
- За даними сайту Великий теніс України, тенісистка була серед кандидатів до збірної Рязанської області. На той момент вона тренувалася в академії Озерова, яка знаходиться у Рязані. Її прізвище було на сайті Міністерства фізичної культури і спорту Рязанської області, але згодом воно зникло.
- Валерія Страхова продовжує виступати у міжнародних змаганнях прикриваючись українським паспортом. Проте з 2015 року її не було на наших кортах, а востаннє вона грала в парі з українкою у 2021 році.
Раніше повідомлялося, як китайський тенісист з третьої сотні принизив першу ракетку Росії на турніру у Шанхаї.