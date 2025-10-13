В американському Едмондоні завершився фінал парного турніру W100. У вирішальному матчі дует Валерії Страхової з Анастасією Тихоновою зустрівся з парою Олівія Гадекі / Олівія Лінцер, пише 24 Канал.

Як українська тенісистка відпрацювала на російську пропаганду?

Вирішальний поєдинок завершився на користь українки Страхової та "нейтральної" Тихонової – 6:3, 6:7, 10-8. На цю подію відреагували російські пропагандисти.

Вони вкотре заволали стару мантру про "спорт поза політикою". Зокрема російське видання Спорт-Експрес назвало випадок зі Страховою "унікальним". Мовляв, інші українські тенісистки не хочуть тиснути руки, а ця навіть грає в парі.

Коли багато її співвітчизниць уникають спілкування з росіянками та навіть відмовляються від рукостискань, Валерія спокійно виходить на корт поруч із партнеркою з Росії – і перемагає,

– йдеться у публікації росіян.

Зазначимо, що Страхова не вперше грає у парі з росіянкою. Раніше вона виступала у парному розряді з Катериною Яшиною, Софією Лансерою, Аміною Аншба, Олександрою Поспєловою, Наталією Вихлянцевою, Оленою Приданкіною.

Що відомо про Валерію Страхову?

Валерія Страхова народилася у Керчі 9 червня 1995 року. У травні 2011 року дебютувала у професійному турнірі в Стамбулі.

На сайті Федерації тенісу України її резиденцією вказано місто Донецьк, яке з 2014 року знаходиться під окупацією росіян.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії вона жодним чином не прокоментувала дії агресора.

За даними сайту Великий теніс України, тенісистка була серед кандидатів до збірної Рязанської області. На той момент вона тренувалася в академії Озерова, яка знаходиться у Рязані. Її прізвище було на сайті Міністерства фізичної культури і спорту Рязанської області, але згодом воно зникло.

Валерія Страхова продовжує виступати у міжнародних змаганнях прикриваючись українським паспортом. Проте з 2015 року її не було на наших кортах, а востаннє вона грала в парі з українкою у 2021 році.

