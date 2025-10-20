Чергова російська тенісистка вирішила змінити спортивне громадянство. 21-річна Марія Тимофеєва виступатиме під прапором Узбекистану.

Попри спроби Росії легалізувати своїх спортсменів через суди, дедалі більше з них відмовляються від громадянства країни-агресорки. Серед них – "нейтральна" Марія Тимофеєва, яка вирішила представляти Узбекистан, пише 24 Канал з посиланням на WTA.

Як у Росії реагують на втечу спортсменки?

У рейтингу WTA Марія Тимофеєва займає 146 місце. Навпроти її прізвища вже розмістили прапор Узбекистану. Наразі тенісистка, резиденцією якої залишається словенський Копер, ще не коментувала своє рішення.

У липні 2023 року Тимофеєва виграла свій єдиний турнір WTA, який проходив у Будапешті. У вирішальному матчі вона перемогла українку Катерину Байндль.

У 2022 році Тимофеєва ставала чемпіонкою Росії у парному розряді. Найвищим досягненням для уроджениці Москви став вихід у четверте коло Відкритого чемпіонату Австралії у 2024 році, де вона програла українці Марті Костюк.

Цікаво, що у Росії дуже болюче відреагували на зміну громадянства Тимофеєвої. Зокрема на сайті Sportbox назвали втратою для країни перехід 21-річної тенісистки під прапор Узбекистану.

Хто з російських тенісисток змінив громадянство?

Зазначимо, що після початку повномасштабної війни проти України російські спортсмени почали масово змінювати громадянство. Невизначеність зі статусом та проблеми з візами підштовхували їх до таких дій.

У 2022-му році москвичка Натела Дзаламідзе почала представляти Грузію на міжнародних турнірах.

У 2023 році росіянка Варвара Грачова відмовилася від громадянства та почала виступати під французьким прапором.

Тенісистка Дар'я Касаткіна у 2022 році виступила проти війни та з того часу не поверталася в Росію. У березні 2025 року вона оформила собі австралійське громадянство.

Раніше ми розповідали, як найкраща тенісистка Росії Мірра Андрєєва зірвалася під час матчу на турнірі WTA 1000 в Ухані. 18-річна тенісистка продемонструвала своє володіння відбірним російським матом.