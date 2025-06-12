В лицо наставляли автомат: российские военные угрожали украинской теннисистке в Евпатории

Теннисистка из Евпатории Надежда Колб в 2014 году участвовала в проукраинских митингах в Крыму. Она собственными глазами видела так называемых "зеленых человечков" из России, которые захватывали полуостров.

В 2014 году Россия осуществила оккупацию украинского Крыма. Теннисистка Надежда Колб поделилась воспоминаниями тех трагических событий, пишет 24 Канал со ссылкой на NV.

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Надежда Колб: Россияне угрожали и говорили страшные вещи

26 февраля 2014 года Надежда вместе со своим парнем и сестрой были на митинге возле здания Верховной Рады Крыма. Проукраинские протестующие готовы были зайти внутрь, чтобы сорвать планы Кремля по захвату полуострова. Однако организаторы митинга призвали воздержаться от штурма. После этого протестующие разошлись, а здание захватил российский спецназ.

Надежда вернулась в Евпаторию, где приносила продукты украинским военным, которых блокировали российские солдаты. Оккупанты угрожали обычным гражданам, наставляя оружие.

"Мы носили нашим ребятам продукты, передавали письма поддержки. Но когда приближались, видели российскую технику, вооруженных военных. Они не позволяли даже подойти. Мы говорили: "Это наши ребята, мы принесли им еду, это наша земля". А они в ответ: "Это уже не ваша земля. Идите домой". Казалось, что это какой-то сюрреализм. XXI век, а тебе в лицо наставляют автомат, угрожают и говорят страшные вещи", – рассказала Надежда.

Отметим, что после оккупации россиянами Крыма Надежда Колб выехала с полуострова. Она закончила Львовский университет физической культуры. Только во время летних каникул навещала родителей.

Надежда преимущественно выступает на турнирах ITF. В парном разряде ее постоянной партнершей является младшая сестра Марина.

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