10-летний Артем, которого ранило во время теракта в Киеве, провел тренировку со сборной Украины

Национальная сборная Украины по футболу поддержала 10-летнего Артема, который пострадал от теракта в Киеве 18 апреля 2026 года. Игроки устроили для ребенка коридор почета.

Маленький гость посетил тренировку главной команды страны по личному приглашению президента УАФ Андрея Шевченко. Об этом событии ассоциация рассказала на своей странице в инстаграм.

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Как прошла встреча мальчика Артема со сборной Украины?

Артем пообщался с игроками, познакомился с главным тренером сборной Андреа Мальдерой и провел время со своим кумиром Шевченко. Команда подарила юному гостю фирменную футболку со своими автографами.

Мальчик стал известным на всю страну из-за своей невероятной отваги во время трагедии. Будучи раненым, он просил правоохранителей: "Меня не спасайте, помогите папе". Шевченко отдельно отметил смелость парня в своих соцсетях, назвал его большим молодцом и поблагодарил за сильный пример.

Юный болельщик сам играет в футбол и мечтает о скором восстановлении. Пока врачи запрещают ему тренироваться в полную силу, Артем все же смог немного побить мяч на поле вместе с профессионалами. Глава УАФ отметил, что у мальчика заметный футбольный талант.

Впереди ребенка ждет большое путешествие. Шевченко пригласил Артема вместе с мамой и сестрой поехать осенью на один из выездных матчей сборной Украины в рамках Лиги наций.

Встреча Артема со сборной Украины / Фото УАФ и Андрей Шевченко

Что известно о теракте в Киеве 18 апреля?

18 апреля 2026 года в Голосеевском районе Киева произошла массовая стрельба с захватом заложников, которую Служба безопасности Украины определила как террористический акт. В результате нападения погибли 7 гражданских лиц, еще 13 получили ранения различной степени тяжести. Нападавший был обезврежен спецназовцами. Он ворвался в супермаркет "Велмарт", где забаррикадировался внутри и взял в заложники нескольких посетителей.

Местный дворник Александр Григорьевич, известный как "дядя Саша", спас жизнь ребенка ценой собственного спасения. Отец Артема погиб на месте трагедии, а его мать получила тяжелые ранения во время теракта, но выжила.