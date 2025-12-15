Известный комментатор и легенда английского крикета Майкл Воун вместе со своей семьей и друзьями в трагический день 14 декабря находился в ресторане вблизи пляжа Бондай, где произошла стрельба. Никто не ожидал, что в такой безопасной стране как Австралия может произойти такой ужасный теракт, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Sun.

Читайте также Международные соревнования в Беларуси и допуск россиян: МОК принял дикие решения в пользу врагов

Что рассказал экс-капитан сборной Англии о теракте в Сиднее?

51-летний Воун находился на улице и разговаривал по телефону, когда вдруг мимо него на бешеной скорости промчались полицейские машины. Крикерист предположил, что на пляже произошло нападение акулы. Однако через несколько минут охранник ресторана сообщил о вооруженном нападении и призвал всех посетителей зайти в помещение.

Нам всем приказали зайти внутрь ресторана. Начала поступать информация, что на пляже произошло нападение. С каждой минутой новости подтверждали, что это был теракт, и вскоре двери закрыли и сказали всем оставаться внутри. В социальных сетях было столько сообщений о якобы новых атаках по всему Сиднею,

– рассказал легендарный крикерист.

В течение определенного времени посетители ресторана не понимали, что происходит. В какой-то момент Воуна охватила паника, ведь существовали опасения, что нападения происходят по всему городу, а людей берут в заложники.

"Я никогда не переживал ничего подобного. Ты понимаешь, что что-то происходит вокруг, но не хочешь верить, что это реальность. Люди сидели и ели, но атмосфера была очень мрачной. Нас было шестеро – я, моя жена, ее сестра, две мои дочери и одна из их подруг. Конечно, я старался оставаться максимально спокойным, ведь дети все понимают, и ты не хочешь добавлять им еще больше страха", – поделился ощущениями Воун.

Бывший капитан сборной Англии высоко оценил действия гражданского, который сумел разоружить одного из нападающих.

Трудно представить, что могло бы произойти, если бы тот гражданский не отобрал у террориста оружие и не обезвредил его. Настоящий герой. Реакция полиции и поведение людей вокруг были очень спокойными. Я люблю австралийский дух,

– отметил легендарный крикерист в колонке The Telegraph.

Майкл Воун в Австралии освещал матчи по крикету серии Ashes, что проводится раз в два года между Англией и Австралией.

Что известно о теракте в Сиднее?