Відомий коментатор та легенда англійського крікету Майкл Воун разом зі своєю родиною і друзями у трагічний день 14 грудня перебував у ресторані поблизу пляжу Бондай, де відбулася стрілянина. Ніхто не очікував, що у такій безпечній країні як Австралія може статися такий жахливий теракт, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Sun.

Що розповів екскапітан збірної Англії про теракт у Сіднеї?

51-річний Воун перебував надворі та розмовляв телефоном, коли раптом повз нього на шаленій швидкості промчали поліцейські машини. Крикерист припустив, що на пляжі стався напад акули. Однак через кілька хвилин охоронець ресторану повідомив про збройний напад та закликав усіх відвідувачів зайти до приміщення.

Нам усім наказали зайти всередину ресторану. Почала надходити інформація, що на пляжі стався напад. З кожною хвилиною новини підтверджували, що це був теракт, і незабаром двері зачинили та сказали всім залишатися всередині. У соціальних мережах було стільки повідомлень про нібито нові атаки по всьому Сіднею,

– розповів легендарний крикерист.

Протягом певного часу відвідувачі ресторану не розуміли, що відбувається. У якийсь момент Воуна охопила паніка, адже існували побоювання, що напади відбуваються по всьому місту, а людей беруть у заручники.

"Я ніколи не переживав нічого подібного. Ти розумієш, що щось відбувається навколо, але не хочеш вірити, що це реальність. Люди сиділи і їли, але атмосфера була дуже похмурою. Нас було шестеро – я, моя дружина, її сестра, дві мої доньки та одна з їхніх подруг. Звісно, я намагався залишатися максимально спокійним, адже діти все розуміють, і ти не хочеш додавати їм ще більше страху", – поділився відчуттями Воун.

Колишній капітан збірної Англії високо оцінив дії цивільного, який зумів роззброїти одного з нападників.

Важко уявити, що могло б статися, якби той цивільний не відібрав у терориста зброю та не знешкодив його. Справжній герой. Реакція поліції та поведінка людей навколо були дуже спокійними. Я люблю австралійський дух,

– зазначив легендарний крикерист у колонці The Telegraph.

Майкл Воун в Австралії висвітлював матчі з крикету серії Ashes, що проводиться раз на два роки між Англією та Австралією.

Що відомо про теракт у Сіднеї?