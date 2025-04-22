Жан Беленюк встретился с 13-летним мальчиком, который спасал людей в Сумах после теракта России

Победитель Олимпийских игр и народный депутат решил лично поблагодарить Кирилла Ильяшенко за его подвиг. Парень стал героем после ужасной атаки на Сумы.

13 апреля российские террористы совершили очередную кровавую атаку на гражданское население Украины. Враг запустил две баллистические ракеты по центру Сум, которые попали в скопление людей.

По теме Подростка, который спасал сумчан во время ракетного удара, наградили знаком отличия горсовета

Беленюк с героем

В результате атаки загорелся автобус, а люди внутри оказались заблокированными. Впрочем героем той ситуации стал 13-летний парень Кирилл Ильяшенко, который спас нескольких человек.

Парень сам получил осколочные ранения, но все равно бросился помогать людям в автобусе. Бывший украинский борец и действующий народный депутат Жан Беленюк лично встретился с Кириллом и его семьей, сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал Беленюка.

Сегодня имел честь лично познакомиться с Кириллом Ильяшенко. Парнем, который в 13 лет сделал невероятно смелый поступок, спасая людей во время страшной атаки на Сумы. Особенно рад был встретиться с его родителями! Такой поступок – не случайность. Воспитанность, внутренняя сила и мужество – результат большого труда родителей и закалки на ковре. Воспитание и спорт – это те основы, из которых вырастают люди, способны менять мир вокруг,

– говорится в сообщении Беленюка.



Жан Беленюк встретился с семьей Кирилла Ильяшенко / фото из телеграмм-канала Беленюка

Отметим, что парень является воспитанником детско-юношеской школы "Факел" и активно занимается вольной борьбой. Сейчас Ильяшенко в 8 классе сумской школы №4.

Напомним, что Кирилл сам находился в том автобусе, но успел выпрыгнуть из него и разблокировать двери. В результате атаки россиян пострадало 125 человек, еще 36 погибли.