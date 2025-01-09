Бой на арене "Gold Coast Convention Centre" в австралийском Бродбиче длился всего один раунд. Немец ничего не смог противопоставить своему визави, сообщает 24 канал.

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Теремоана победил Отобо

Поединок в Бродбиче начался с активных действий Осасу Отобо, который был андердогом схватки. Немецкий боксер размахивал руками и пытался навязать Теремоане бой на собственных условиях.

Попытки Отобо завершились ошибкой, которой воспользовался австралиец. Немец пропустил мощный левый контрхук от своего оппонента.

После чего Осасу Отобо мгновенно упал на канвас. Немецкий боксер поднялся на ноги, но не имел возможности продолжить поединок.

Теремоана отправил в нокаут Отобо:

В итоге бой завершился в первом раунде. Непобежденный австралийский супертяжеловес Теремоана Теремона одолел Осасу Отобо техническим нокаутом на 57-й секунде противостояния.