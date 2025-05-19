"Охотник" попытается сразу собрать все пояса, одолев Канело в дебютном бою во втором среднем весе. Вирджил Ортис хотел потом провести бой с американским боксером, но думает, что это невозможно осуществить.

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Шокирующее заявление Ортиса

Как стало известно 24 каналу со ссылкой на YSM Sports Media, Вирджил Ортис сообщил, что Теренс Кроуфорд завершит карьеру после боя против Сауля Альвареса.

У Кроуфорда невероятный боксерский IQ, замечательные навыки. Я очень хочу этого боя, но он не состоится. После боя с Саулем Альваресом Кроуфорд завершит карьеру, он мне сам сказал это,

– рассказал Ортис.

Вирджил Ортис также сделал прогноз на бой между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом. Американский боксер сделал ставку на Канело.

Интересно. Теренс Кроуфорд за свою карьеру провел 41 бой в профи-ринге. В своем активе "Охотник" имеет 41 победу, из которых 31 нокаутом.

Напомним, что бой между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом состоится в Лас-Вегасе (США). Дата проведения боя между Канело и "Охотником" 12 сентября 2025 года.