"Мисливець" спробує одразу зібрати усі пояси, здолавши Канело у дебютному бою у другій середній вазі. Вірджил Ортіс хотів потім провести бій з американським боксером, але гадає, що це неможливо здійснити.

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Шокуюча заява Ортіса

Як стало відомо 24 каналу із посиланням на YSM Sports Media, Вірджил Ортіс повідомив, що Теренс Кроуфорд завершить кар'єру після бою проти Сауля Альвареса.

У Кроуфорда неймовірний боксерський IQ, чудові навички. Я дуже хочу цього бою, але він не відбудеться. Після бою з Саулем Альваресом Кроуфорд завершить кар'єру, він мені сам сказав це,

– розповів Ортіс.

Вірджил Ортіс також зробив прогноз на бій між Саулем Альваресом і Теренсом Кроуфордом. Американський боксер зробив ставку на Канело.

Цікаво. Теренс Кроуфорд за свою кар'єру провів 41 бій у профі-рингу. У своєму активі "Мисливець" має 41 перемогу, з яких 31 нокаутом.

Нагадаємо, що бій між Саулем Альваресом та Теренсом Кроуфордом відбудеться у Лас-Вегасі (США). Дата проведення бою між Канело та "Мисливцем" 12 вересня 2025 року.