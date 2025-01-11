Усик примет участие в The Ring Awards 2024: онлайн-трансляция церемонии награждения

В субботу, 11 января, состоится официальная церемония награждения The Ring Awards 2024 Украинский чемпион Александр Усик претендует на звание "Боксер года".

Обладатель титулов WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик примет участие в церемонии награждения The Ring Awards 2024. Прямая трансляция гала-вечера начнется в 22:00 по киевскому времени, пишет 24 Канал.

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Какие награды получит Усик на The Ring Awards 2024

Фамилия украинского чемпиона присутствует в четырех номинациях The Ring Awards 2024. Усик претендует на звание "Боксера года". Кроме того, его первый бой с Тайсоном Фьюри номинирован на "Бой года", 9-й раунд того же поединка – на "Раунд года". Вечер бокса Усик – Фьюри, который определил абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе, претендует на "Событие года".

Среди претендентов на "Бой года" присутствует поединок украинца Сергея Богачука и Вирджила Ортиса. Эффектная рубка в 9-м раунде этого же файта номинирована на "Раунд Года".

Следить за церемонией награждения The Ring Awards 2024 можно на сайте 24 Канала.

Онлайн-трансляция церемонии награждения The Ring Awards 2024

Напомним, что Александра Усика признали боксером 2024 года по версиям WBC и ESPN.