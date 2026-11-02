Звезда Реала выступил с откровенным заявлением о Лунине

Основной вратарь Реала Тибо Куртуа высказался о действиях своего дублера Андрея Лунина в матче против "Барселоны". Бельгиец высоко оценил игру конкурента.

Андрей Лунин получил лестный отзыв от звездного партнера по команде. Свою оценку игры украинского вратаря Куртуа оставил на официальном сайте Реала.

Что Куртуа сказал о Лунине

Во время беседы с клубной пресс-службой 32-летний бельгийский футболист вспомнил победный матч матч против Барселоны (2:1), который состоялся 25 октября.

Мы очень хорошо работаем, с высокой интенсивностью, каждый вносит свой вклад. Например, Лунин на прошлой неделе. Быть вторым вратарем непросто, а он совершил великолепный сейв, который принес нам победу в "Эль-Класико". Все готовы бороться, и это делает нас сильной командой,

– рассказал Куртуа.

Напомним, что матч в рамках испанской Ла Лиги стал для Лунина первым официальным в текущем сезоне.

Как складывается сезон для Лунина

В воскресенье, 1 ноября, украинец снова остался на скамейке запасных, поскольку в игру вернулся Тибо Куртуа. Реал победил Расинг Сантандер (3:0) в рамках 11-го тура чемпионата Испании.

По словам капитана Реала Федерико Вальверде, Андрей Лунин всегда работает в тени и выкладывается на полную ради результата команды. Подопечные Карло Анчелотти имеют в активе 27 очков после 11 матчей.

Мадридцы занимают третье место в турнирной таблице, отставая от лидера "Барселоны" на три очка.