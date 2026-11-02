Зірка Реала вийшов з відвертою заявою про Луніна

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Аліна Лунін почув схвальний відгук від зіркового партнера по команді. Оцінку гри українського воротаря Куртуа залишив для офіційного сайту Реала.

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Що Куртуа сказав про Луніна

Під час спілкування з клубною пресслужбою 32-річний бельгійський футболіст пригадав переможний матч проти Барселони (2:1), який відбувся 25 жовтня.

Ми дуже добре працюємо, з високою інтенсивністю, кожен робить свій внесок. Наприклад, Лунін минулого тижня. Бути другим воротарем непросто, а він здійснив чудовий сейв, який виграв нам "Ель-Класіко". Усі готові боротися, і це робить нас сильною командою– розповів Куртуа.

Нагадаємо, що поєдинок у рамках іспанської Ла Ліги став для Луніна першим офіційним у рамках поточного сезону.

Як складається сезон для Луніна

У неділю, 1 листопада, українець знову залишився на лаві запасних, оскільки до гри повернувся Тібо Куртуа. Реал переміг Расінг Сантандер (3:0) у рамках 11 туру чемпіонату Іспанії.

За словами капітана Реала Федеріко Вальверде, Андрій Лунін завжди працює в тіні й викладається на повну заради результату команди. Підопічні Жозе Моурінью мають в активі 27 очок після 11 матчів.

Мадридці посідають третє місце у турнірній таблиці з відставанням від лідера Барселони на три залікові бали.