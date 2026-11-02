Звезда Реала выступил с откровенным заявлением о Лунине

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Андрей Лунин получил лестный отзыв от звездного партнера по команде. Свою оценку игры украинского вратаря Куртуа оставил на официальном сайте Реала.

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Что Куртуа сказал о Лунине

Во время беседы с клубной пресс-службой 32-летний бельгийский футболист вспомнил победный матч матч против Барселоны (2:1), который состоялся 25 октября.

Мы очень хорошо работаем, с высокой интенсивностью, каждый вносит свой вклад. Например, Лунин на прошлой неделе. Быть вторым вратарем непросто, а он совершил великолепный сейв, который принес нам победу в "Эль-Класико". Все готовы бороться, и это делает нас сильной командой– рассказал Куртуа.

Напомним, что матч в рамках испанской Ла Лиги стал для Лунина первым официальным в текущем сезоне.

Как складывается сезон для Лунина

В воскресенье, 1 ноября, украинец снова остался на скамейке запасных, поскольку в игру вернулся Тибо Куртуа. Реал победил Расинг Сантандер (3:0) в рамках 11-го тура чемпионата Испании.

По словам капитана Реала Федерико Вальверде, Андрей Лунин всегда работает в тени и выкладывается на полную ради результата команды. Подопечные Карло Анчелотти имеют в активе 27 очков после 11 матчей.

Мадридцы занимают третье место в турнирной таблице, отставая от лидера "Барселоны" на три очка.