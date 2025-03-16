В среду, 12 марта, Реал сыграл в Лиге чемпионов с Атлетико, а в субботу, 15 марта, уже имел матч с Вильяреалом в чемпионате. Руководство Ла Лиги отказалось перенести игру.

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Критика от Куртуа

Голкипер отметил, что они играют тогда, когда им приходится играть, им не нужны оправдания. Он рад, что команда не проиграла, несмотря на недостаток отдыха, пишет 24 канал со ссылкой на AS.

Это ненормально – играть 120 минут в среду, включая серию пенальти, играть на пределе сил, а потом выходить на поле в субботу в 19:30. Я понимаю, что Ла Лига не любит, когда три топ-клуба играют в один день, но иногда это то, что нужно. В АПЛ так бывает много раз. Считаю, что это неуважение к нашей команде. Из-за недостатка отдыха кто-то мог получить травму,

– сказал Тибо Куртуа.

Справка. В сезоне-2024/2025 Тибо Куртуа сыграл 37 матчей за Реал, в которых пропустил 40 мячей и 11 раз ворота оставались "сухими".

Отметим, что следующий матч Реала состоится 29 марта против Леганеса.