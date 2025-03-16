У середу, 12 березня, Реал зіграв в Лізі чемпіонів з Атлетіко, а у суботу, 15 березня, вже мав матч з Вільяреалом у чемпіонаті. Керівництво Ла Ліги відмовилося перенести гру.

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Критика від Куртуа

Голкіпер зазначив, що вони грають тоді, коли їм доводиться грати, їм не потрібні виправдання. Він радий, що команда не програла, попри брак відпочинку, пише 24 канал з посиланням на AS.

Це ненормально – грати 120 хвилин у середу, включно із серією пенальті, грати на межі сил, а потім виходити на поле у суботу о 19:30. Я розумію, що Ла Ліга не любить, коли три топ-клуби грають в один день, але іноді це те, що потрібно. В АПЛ так буває багато разів. Вважаю, що це неповага до нашої команди. Через нестачу відпочинку хтось міг отримати травму,

– сказав Тібо Куртуа.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Тібо Куртуа зіграв 37 матчів за Реал, у яких пропустив 40 м'ячів та 11 разів ворота лишались "сухими".

Відзначимо, що наступний матч Реала відбудеться 29 березня проти Леганеса.