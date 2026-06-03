"Отказался от 8 миллионов": Тищенко рассказал, на какие "жертвы" Ребров пошел ради Украины

Народный депутат Украины Николай Тищенко высказался о карьере Сергея Реброва в национальной сборной. Политик заявил, что футбольный тренер пошел на личные жертвы.

По словам бывшего шоумена, футбольный специалист мог сосредоточиться на более комфортном пути развития своей карьеры, но в 2023-м выбрал вариант со сборной Украины. Об этом Николай Тищенко сказал для сайта BLIK.ua.

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Что сказал Тищенко о Реброве и сборной Украины?

Одиозный нардеп, который имеет давние дружеские отношения с легендарным футболистом, рассказал об обстоятельствах назначения того на должность главного тренера сборной Украины.

Ребров фактически изменил вектор своей карьеры: оставил клубный футбол и приехал из ОАЭ, где, насколько мне известно, имел контракт стоимостью более 8 миллионов евро в год. Но в самое тяжелое для Украины время он отказался от финансового комфорта, чтобы возглавить сборную своей страны,

– сказал Тищенко.

По словам народного избранника, 52-летний специалист имел для такого решения собственные внутренние убеждения.

Он сделал этот выбор в один из самых тяжелых периодов в истории Украины, чтобы быть рядом со своим государством и разделить с ним все испытания,

– добавил нардеп.

Отметим, что Сергей Ребров получил дополнительную порцию критики от украинских болельщиков уже после своего увольнения из национальной команды, когда внес часть залога за бывшего главу Офиса Президента Украины Андрея Ермака. Такое решение друга Николай Тищенко также прокомментировал.

Что сейчас с карьерой Реброва?

Экс-наставник национальной команды не выполнил задачу выхода сборной Украины на чемпионат мира-2026. Ребров подвергся жесткой критике со стороны болельщиков и экспертов. Однако самостоятельно не стал покидать свой пост после провального плей-офф.

Уже после его увольнения появилась информация, что Ребров может возглавить братиславский Слован, который доминирует в словацком футболе.