Одиозный депутат поддержал Реброва после отставки
Народный депутат Украины Николай Тищенко сделал заявление об отставке Сергея Реброва. Политик акцентировал внимание на дружеских отношениях.
В среду, 23 апреля, стало известно о завершении сотрудничества Сергея Реброва со сборной Украины, которую он возглавлял с лета 2023 года. Это событие нашло отклик в Инстаграм народного избранника Николая Тищенко.
К теме Голкипер из Харьковщины троллингом отомстил Реброву, который отказался от его услуг
Что сказал Тищенко об отставке Реброва?
В собственном Instagram-аккаунте народный депутат поддержал Реброва, а также рассказал интересные детали о карьере 51-летнего тренера.
С большим сожалением узнал новость о том, что Сергей Ребров покидает пост главного тренера сборной Украины. Я счастлив и горжусь, что у меня есть такой Друг,
– написал Тищенко.
Напомним, что Сергей Ребров покинул сборную Украины после того, как не сумел вывести национальную команду на ЧМ-2026. В информационном поле уже идут разговоры о том, кто может стать его преемником.
Известно, что Тищенко является кумом Реброва. По словам Тищенко в программе "Светская жизнь", футбольный тренер крестил его сына.
Что еще связывает Николая Тищенко, Сергея Реброва и сборную Украины?
- То, что оба имеют дружеские отношения с бывшим руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком. Ребров откровенно говорил о влиянии Ермака на его приход в сборную.
- Сергей Ребров провел 34 поединка во главе сборной Украины. За это время "сине-желтые" сыграли на Евро-2024, в Лиге наций и отборе на ЧМ-2026.
- Всего за время работы Реброва "сине-желтые" одержали 16 побед, 8 ничьих и потерпели 10 поражений.