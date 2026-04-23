Одиозный депутат поддержал Реброва после отставки

Народный депутат Украины Николай Тищенко сделал заявление об отставке Сергея Реброва. Политик акцентировал внимание на дружеских отношениях.

В среду, 23 апреля, стало известно о завершении сотрудничества Сергея Реброва со сборной Украины, которую он возглавлял с лета 2023 года. Это событие нашло отклик в Инстаграм народного избранника Николая Тищенко.

Что сказал Тищенко об отставке Реброва?

В собственном Instagram-аккаунте народный депутат поддержал Реброва, а также рассказал интересные детали о карьере 51-летнего тренера.

С большим сожалением узнал новость о том, что Сергей Ребров покидает пост главного тренера сборной Украины. Я счастлив и горжусь, что у меня есть такой Друг,

– написал Тищенко.

Напомним, что Сергей Ребров покинул сборную Украины после того, как не сумел вывести национальную команду на ЧМ-2026. В информационном поле уже идут разговоры о том, кто может стать его преемником.

Известно, что Тищенко является кумом Реброва. По словам Тищенко в программе "Светская жизнь", футбольный тренер крестил его сына.

