У середу, 23 квітня, стало відомо про завершення співпраці Сергія Реброва зі збірною України, яку він очолював від літа 2023 року. Ця подія знайшла відгук в інстаграмі народного обранця Миколи Тищенка.
До теми Голкіпер з Харківщини тролінгом помстився Реброву, який відмовився від його послуг
Що сказав Тищенко про відставку Реброва?
У власному Instagram-акаунті народний депутат підтримав Реброва, а також розповів цікаві деталі щодо кар'єри 51-річного тренера.
Із великим жалем дізнався новину про те, що Сергій Ребров залишає посаду головного тренера збірної України. Я щасливий та пишаюсь, що у мене є такий Друг,
– написав Тищенко.
Нагадаємо, що Сергій Ребров покинув збірну України після того, як не зумів вивести національну команду на ЧС-2026. В інформаційному полі уже точаться розмови про те, хто може стати його наступником.
Відомо, що Тищенко є кумом Реброва. За словами Тищенка у програмі "Світське життя", футбольний тренер хрестив його сина.
Що ще пов’язує Миколу Тищенка, Сергія Реброва та збірну України?
- Те, що обидва мають дружні стосунки з колишнім керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком. Ребров відверто говорив про вплив Єрмака на його прихід у збірну.
- Сергій Ребров провів 34 поєдинки на чолі збірної України. За цей час "синьо-жовті" зіграли на Євро-2024, у Лізі націй та відборі на ЧС-2026.
- Всього за час роботи Реброва "синьо-жовті" здобули 16 перемог, 8 нічиїх та зазнали 10 поразок.