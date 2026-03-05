В Беринговом море произошла трагедия во время съемок популярного реалити-шоу о рыболовстве. Один из членов команды судна, который снимался в программе, погиб после падения за борт, информирует The Sun.

Что известно об инциденте?

25-летний рыбак Тодд Медоуз – участник популярного реалити-шоу, которое рассказывает об опасной работе краболовных судов в Беринговом море. Мужчина упал за борт судна во время работы примерно в 270 километрах от порта Датч-Харбор на Аляске.

Инцидент произошел 25 февраля около 17:00 по местному времени. По данным береговой охраны США, команда судна вытащила мужчину из воды примерно через 10 минут после падения. Несмотря на попытки оказать первую помощь и реанимацию, спасти его не удалось.

По факту трагедии начали расследование, чтобы установить точные обстоятельства инцидента.

Камеры зафиксировали трагедию

По информации ew.com, на борту судна велись непрерывные съемки для 22-го сезона шоу. Камеры, установленные на палубе, зафиксировали момент падения Медоуза в воду.

Капитан судна Рик Шелфорд назвал этот день "самым трагическим в истории корабля" и отметил, что погибший был трудолюбивым членом экипажа и быстро стал частью команды.

Медоуз оставил после себя трех маленьких сыновей. Семья погибшего обратилась к создателям шоу с просьбой не показывать кадры с моментом трагедии, а почтить его память только положительными эпизодами с его участием.

