Смерть на глазах у камер: звезда спортивной рыбалки трагически погиб во время съемок
- Тодд Медоуз, 25-летний участник реалити-шоу о рыболовстве, погиб после падения за борт судна во время съемок в Беринговом море.
- Семья погибшего попросила не показывать кадры трагедии, а почтить память Медоуза положительными эпизодами с его участием.
В США трагически погиб участник популярного телешоу о рыбаках. 25-летний Тодд Медоуз упал за борт во время съемок, а его смерть зафиксировали камеры.
В Беринговом море произошла трагедия во время съемок популярного реалити-шоу о рыболовстве. Один из членов команды судна, который снимался в программе, погиб после падения за борт, информирует The Sun.
Смотрите также От авиакатастрофы Брайанта до сгоревшего заживо Жоты,: самые ужасные трагедии в истории спорта
Что известно об инциденте?
25-летний рыбак Тодд Медоуз – участник популярного реалити-шоу, которое рассказывает об опасной работе краболовных судов в Беринговом море. Мужчина упал за борт судна во время работы примерно в 270 километрах от порта Датч-Харбор на Аляске.
Инцидент произошел 25 февраля около 17:00 по местному времени. По данным береговой охраны США, команда судна вытащила мужчину из воды примерно через 10 минут после падения. Несмотря на попытки оказать первую помощь и реанимацию, спасти его не удалось.
По факту трагедии начали расследование, чтобы установить точные обстоятельства инцидента.
Камеры зафиксировали трагедию
По информации ew.com, на борту судна велись непрерывные съемки для 22-го сезона шоу. Камеры, установленные на палубе, зафиксировали момент падения Медоуза в воду.
Капитан судна Рик Шелфорд назвал этот день "самым трагическим в истории корабля" и отметил, что погибший был трудолюбивым членом экипажа и быстро стал частью команды.
Медоуз оставил после себя трех маленьких сыновей. Семья погибшего обратилась к создателям шоу с просьбой не показывать кадры с моментом трагедии, а почтить его память только положительными эпизодами с его участием.
Трагедии с участием спортсменов
- 26 января 2020 года мир пережил жуткую гибель одного из самых топовых баскетболистов в истории Коби Брайанта. Вертолет спортсмена попал в авиакатастрофу недалеко от Лос-Анджелеса. В вертолете всего было девять человек, из них никто не выжил. Среди жертв была его 13-летняя дочь Джианна.
- Первый день июня 2019-го года навсегда запомнится болельщикам испанского футбола, в частности Севильи. В автокатастрофе разбился бывший футболист Реала и Арсенала Хосе Антонио Рейес.
- Авиатрагедия постигла бразильскую футбольную команду Шапекоэнсе. 29 ноября 2016 года команда летела на матч против Атлетико Насьональ в рамках финала Южноамериканского кубка. Самолет, на борту которого был 81 пассажир, потерпел авиакатастрофу на территории Колумбии.