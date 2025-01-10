Промоутер Кличка назвал интересного соперника для Усика: он один из лучших панчеров в истории

Александр Усик в конце 2024 года одолел в реванше Тайсона Фьюри и закрепил за собой статус лучшего хевивейтера современности. Он после этого заявил, что не собирается вешать перчатки на гвоздь, но пока неизвестно, в какой весовой категории продолжит выступать.

Поэтому сейчас боксерское сообщество обсуждает, кто может стать следующим соперником украинца. Своим мнением по этому поводу поделился Том Леффлер, сообщает 24 Канал со ссылкой на World Boxing News.

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Последний топ, которого не побеждал Усик

Промоутер Владимира Кличко считает, что Александр Усик уже всем доказал, что он является лучшим боксером современности независимо от весовой категории, однако остался один топовый боец, с которым украинец еще не выходил в ринг. Именно бой с ним мог бы быть интересным для зрителей:

"Реванш с Даниэлем Дюбуа – это хорошая битва, но я всегда хотел бы увидеть бой с Уайлдером. Деонтей всегда участвует в интересных поединках – и когда он нокаутирует кого-то, и когда его нокаутируют. Для Усика есть несколько интересных вариантов.

Александр сделал все возможное, чтобы доказать, что он номер один в рейтинге лучших боксеров независимо от весовой категории. Есть много выдающихся боксеров, но, учитывая все, чего Усик добился на данный момент, я точно ставлю его на вершину списка".

К слову. Деонтей Уайлдер проиграл четыре из пяти последних поединков. До этого он имел рекорд – 42 победы (41 нокаутом), одна ничья и ноль поражений.

Отметим, что последний раз "Бронзовый бомбардировщик" выходил на ринг в июне 2024 года, когда сенсационно уступил Чжан Чжилею. Ожидается, что американец вернется на ринг в апреле, где примет участие в вечере бокса, который состоится в Атланте.