В МОК цинично прокомментировали совместное фото Баха и представительницы российской армии

Международный олимпийский комитет ради допуска к соревнованиям атлетов из стран-ангрессоров придумал "нейтральный" статус спортсмена. Симптоматично, что сама организация не придерживается собственных принципов.

Недавно в сети появилось совместное фото президента МОК Томаса Баха с "нейтральной" российской лыжницей Варварой Прохоровой. Более того, чиновник даже сделал подарок прапорщице вражеской армии, пишет 24 Канал.

Читайте также Итальянец напомнил фанату Путина об Украине: у России подгорело из-за сине-желтого флага

МОК объяснил позорное фото Баха с "нейтральной" россиянкой

Издание Tribuna.com обратилось в Международный спортивный комитет за разъяснением. Однако уважаемая организация решила закрыть глаза на тот факт, что спортсменка представляет захватническую армию, ведь ей уже присвоили "нейтральный" статус.

С любым индивидуальным нейтральным спортсменом, которого международная федерация признала соответствующим, следует обращаться так же как и с любым другим спортсменом, что соревнуется,

– говорится в ответе МОК.

Напомним, что по принципам нейтральности, которые ввел МОК для представителей стран-агрессоров, спортсмен не должен принадлежать к милитарным структурам.

Российская лыжница Варвара Прохорова с 2015 года входит в состав сборной ЦСКА (спортивного клуба армии) и имеет звание прапорщицы.

Отметим, что летом Томас Бах окончательно покинет свой пост. Президент МОК 26 февраля подал в отставку, а 20 марта выберут нового главу организации.