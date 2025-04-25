"У него фантастическое мышление": тренер клуба АПЛ высоко оценил прогресс игрока сборной Украины

Егор Ярмолюк проводит второй сезон в составе английского Брентфорда. Он в нынешней кампании начал получать значительно больше игрового времени и постепенно превращается в важную боевую единицу "пчел".

Своим мнением относительно прогресса украинского полузащитника поделился главный тренер лондонского клуба Томас Франк. Он рассказал, что именно ему нравится в игре 21-летнего футболиста.

Читайте также В Италии оценили выступление Коваленка после дебютного гола в сезоне

Франк расхвалил Ярмолюка

Датский тренер выразил восхищение футбольным интеллектом Егора Ярмолюка. Он отметил, что также в восторге от менталитета украинца, сообщает 24 Канал со ссылкой на Setanta Sports.

"В этом сезоне в некоторых матчах он сделал большой шаг вперед. Я очень-очень доволен его выступлением против Ньюкасла. Он сыграл, пожалуй, свой лучший матч за нас. Так что я доволен, как именно он движется вперед. У него фантастическое мышление. Он ежедневно хорошо тренируется. А если ты один из лучших на тренировках, в конце концов, ты пройдешь весь путь к основе, и я надеюсь, закрепишься там.

Что мне нравится в Егоре – это прежде всего его менталитет и концентрация на тренировках. Я считаю, что он очень динамичный игрок. Он хорошо играет под прессингом, а также очень подкован технически. Мне нравится его личность. Он очень нравится мне как игрок и как человек также", – сказал Франк.

К слову. В сезоне-2024/2025 Егор Ярмолюк провел 30 поединков на клубном уровне. Результативными действиями пока не отмечался.

Отметим, что следующий матч Брентфорд сыграет 1 мая на выезде против Ноттингем Форрест. Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что защитник сборной Украины Максим Таловеров опередил график восстановления после травмы колена и готов будет сыграть уже в ближайшем поединке Плимута.