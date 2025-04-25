Своєю думкою щодо прогресу українського півзахисника поділився головний тренер лондонського клубу Томас Франк. Він розповів, що саме йому подобається у грі 21-річного футболіста.

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Франк розхвалив Ярмолюка

Данський тренер висловив захоплення футбольним інтелектом Єгора Ярмолюка. Він зазначив, що також у захваті від менталітету українця, повідомляє 24 Канал із посиланням на Setanta Sports.

"У цьому сезоні в деяких матчах він зробив великий крок вперед. Я дуже-дуже задоволений його виступом проти Ньюкасла. Він зіграв, мабуть, свій найкращий матч за нас. Тож я задоволений, як саме він рухається вперед. У нього фантастичне мислення. Він щодня добре тренується. А якщо ти один з найкращих на тренуваннях, зрештою, ти пройдеш весь шлях до основи, і я сподіваюся, закріпишся там.

Що мені подобається в Єгорі – це насамперед його менталітет і концентрація на тренуваннях. Я вважаю, що він дуже динамічний гравець. Він добре грає під пресингом, у двобоях, але також дуже підкований технічно. Мені подобається його особистість. Він дуже подобається мені як гравець і як людина також", – сказав Франк.

До слова. В сезоні-2024/2025 Єгор Ярмолюк провів 30 поєдинків на клубному рівні. Результативними діями поки не відзначався.

Зазначимо, що наступний матч Брентфорд зіграє 1 травня на виїзді проти Ноттінгем Форрест. Стартовий свисток пролунає о 21:30 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що захисник збірної України Максим Таловєров випередив графік відновлення після травми коліна та готовий буде зіграти вже в найближчому поєдинку Плімута.