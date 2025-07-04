Бывший одноклубник Зинченко предстанет перед судом: что натворил футболист

Экс-игрок Арсенала Томас Парти оказался в центре громкого скандала. Ганский футболист, который сейчас находится без клуба, может оказаться за решеткой.

Бывшего одноклубника Зинченко обвиняют в пяти случаях изнасилования и одном эпизоде сексуального насилия. Футболист предстанет перед судом, сообщает 24 канал со ссылкой на Sky News.

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Что известно о скандале с Парти

По имеющейся информации, 6 случаев возможных преступлений, которые связаны с сексуальным насилием и изнасилованием произошли в период с 2021 по 2022 годы. Эпизоды касаются трех разных женщин.

Расследование в отношении вероятных преступлений Томаса Парти началось в 2022 году. Тогда полиция впервые получила заявление об инциденте. Экс-игрок Арсенала должен появиться в Вестминстерском магистратском суде 5 августа.

К слову. Томас Парти перешел в Арсенал в 2020 году, где провел 5 сезонов. Летом этого года ганский футболист стал свободным агентом, ведь у него истек срок контракта с Арсеналом.

Томас Парти выступал за мадридский Атлетико. Также в послужном списке ганского полузащитника такие испанские клубы, как Мальорка и Альмерия.

Ранее сообщали о том, что Джей Эммануэль-Томас получил длительное заключение за совершенное преступление. Бывший полузащитник Арсенала проведет немало времени за решеткой.