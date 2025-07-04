Колишнього одноклубника Зінченка звинувачують у п'яти випадках згвалтування та одному епізоді сексуального насильства. Футболіст постане перед судом, повідомляє 24 канал із посиланням на Sky News.

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Що відомо про скандал з Парті

За наявною інформацією, 6 випадків можливих злочинів, які пов'язані з сексуальним насильством та згвалтуванням відбулись у період з 2021 по 2022 роки. Епізоди стосуються трьох різних жінок.

Розслідування щодо ймовірних злочинів Томаса Парті почалось у 2022 році. Тоді поліція вперше отримала заяву щодо інциденту. Ексгравець Арсенала повинен з'явитись у Вестмінстерському магістратському суді 5 серпня.

До слова. Томас Парті перейшов у Арсенал у 2020 році, де провів 5 сезонів. Влітку цього року ганський футболіст став вільним агентом, адже у нього сплив термін контракту з Арсеналом.

Томас Парті виступав за мадридський Атлетіко. Також у послужному списку ганського півзахисника такі іспанські клуби, як Мальорка та Альмерія.

Раніше повідомляли про те, що Джей Еммануель-Томас отримав тривале ув'язнення за скоєний злочин. Колишній півзахисник Арсенала проведе чимало часу за гратами.