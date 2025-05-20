Выставочный матч посвященный завершению игровой карьеры Томаша Хюбшмана и 80-летию клуба Яблонец состоится 1 июня 2025 года. Поединок будет проходить на домашней арене команды "Стшельницы", пишет 24 Канал со ссылкой на официальный сайт клуба.

Читайте также Единственный еврокубок Украины: 16 лет назад Шахтер завоевал исторический Кубок УЕФА

Матч с участием друзей Хюбшмана

Организаторы проведут товарищеский матч с участием ветеранов Яблонца и пражской Спарты. Полный список участников еще не обнародовали, но известно, что в поединке примут участие бывшие партнеры Хюбшмана из его предыдущих команд и сборной Чехии.

Хюбшман сыграет прощальный матч / фото ФК Яблонец

Яркая карьера Хюбшмана