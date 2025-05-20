Выставочный матч посвященный завершению игровой карьеры Томаша Хюбшмана и 80-летию клуба Яблонец состоится 1 июня 2025 года. Поединок будет проходить на домашней арене команды "Стшельницы", пишет 24 Канал со ссылкой на официальный сайт клуба.
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Матч с участием друзей Хюбшмана
Организаторы проведут товарищеский матч с участием ветеранов Яблонца и пражской Спарты. Полный список участников еще не обнародовали, но известно, что в поединке примут участие бывшие партнеры Хюбшмана из его предыдущих команд и сборной Чехии.
Хюбшман сыграет прощальный матч / фото ФК Яблонец
Яркая карьера Хюбшмана
- Напомним, что до перехода в Шахтер Хюбшман играл за чешские команды Злин, Спарта и Яблонец.
- Летом 2004 года чешский опорный хавбек подписал контракт с "горняками". Шахтер заплатил за трансфер 22-летнего футболиста 3 миллиона евро.
- В составе дончан Хюбшман сыграл 285 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 7 ассистов.
- Вместе с "горняками" он восемь раз становился чемпионом Украины, четыре раза выигрывал Кубок и пять – Суперкубок Украины.
- В 2009 году Хюбшман в составе Шахтера стал обладателем Кубка УЕФА.
- Летом 2014 года Томаш вернулся в Яблонец в статусе свободного агента.
- В сборной Чехии сыграл 57 матчей (1 гол). Был участником чемпионата Европы 2004 и 2012.