"Буду ждать звонка": младший брат Фьюри бросил вызов МакГрегору
Томми Фьюри хочет подраться с легендарным Конором МакГрегором. Он уже бросил вызов ирландскому бойцу MMA.
Недавно в СМИ начала распространяться информация, что Конор МакГрегор подерется с блогером Логаном Полом. Однако впоследствии появился инсайд, что это будет другой ютубер.
Читайте также Звезду UFC признали виновным в изнасиловании: детали приговора
Фьюри бросил вызов МакГрегору
Младший брат "Цыганского короля" считает, что ирландцу не нужно тратить свое время и предложил ему свою кандидатуру в соперники, пишет 24 канал со ссылкой на X Томми Фьюри.
Конор, не трать свое время на избитых боксеров. Побейся с человеком, который победил их всех и все еще сохраняет свой "ноль". Я буду ждать твоего звонка,
– написал Фьюри-младший.
Отметим, что в январе 2025 года у Томми Фьюри был запланирован бой с Дарреном Тилом. Однако это противостояние сорвалось.