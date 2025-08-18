Томми Флитвуд получил немалые призовые на гольф-турнире. Своему успеху спортсмен обязан комахе, которая оказалась в нужном месте, в нужное время, сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sports Golf.

Как муха помогла Флитвуду?

Гольфист Томми Флитвуд занял четвертое место на турнире BMW Championship-2025. Успеху английского спортсмена поспособствовала муха и принесла ему немалые средства.

Англичанин нанес удар, но его мяч оказался на краю лунки, тогда уже муха решила вмешаться в ситуацию и помочь гольфисту. Когда спортивный снаряд остановился насекомое перелетело на другую сторону, помог ему закатиться в лунку.

Муха помогла гольфисту: смотрите видео

Этот случай стал уникальным в гольфе. Томми Флитвуд с помощью "счастливой мухи" выиграл призовые в размере 910 тысяч долларов.

