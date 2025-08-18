Томмі Флитвуд отримав чималі призові на гольф-турнірі. Своєму успіху спортсмен має завдячувати комасі, яка опинилась у потрібному місці, у потрібний час, повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports Golf.

Читайте також Невже це він: легендарний "Гарольд", який став мемом, спантеличив пілотів Формули-1

Як муха допомогла Флитвуду?

Гольфіст Томмі Флитвуд посів четверте місце на турнірі BMW Championship-2025. Успіху англійського спортсмена посприяла муха та принесла йому чималі кошти.

Англієць завдав удару, але його м'яч опинився на краю лунки, тоді вже муха вирішила втрутитись у ситуацію та допомогти гольфісту. Коли спортивний снаряд зупинився комаха перелетіла на інший бік, допомігши йому закотитись у лунку.

Муха допомогла гольфісту: дивіться відео

Цей випадок став унікальним у гольфі. Томмі Флитвуд за допомогою "щасливої мухи" виграв призові у розмірі 910 тисяч доларів.

Раніше розповідали про те, що боєць UFC зняв труси після перемоги на турнірі. Ба більше спортсмен зателефонував президенту США Дональду Трампу.