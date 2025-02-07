Экс-чемпион мира спрогнозировал, кто бы победил в битве Усик – Кличко

Владимир Кличко в 2025 году может вернуться на ринг, чтобы попытаться побить "вечный" рекорд Джорджа Формана. Он может стать самым возрастным чемпионом мира в истории.

"Доктор Стальной молот" заявлял, что точно не будет драться с Александром Усиком, который владеет тремя поясами. Поэтому сейчас наиболее вероятным сценарием для него является битва за титул IBF.

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Сравнение от Беллью

Бывший боксер Тони Беллью также уверен, что украинского дерби не состоится. При этом он поделился мнением, кто в потенциальном поединке одержал бы победу, если бы оба спортсмена находились в праймовой форме.

Британец считает, что действующий объединенный чемпион мира точно не проиграл бы своему звездному земляку, сообщает 24 Канал со ссылкой на SportingTalk.

Кличко не победил бы Усика на своем пике. Просто Александр абсолютно неудобный для него соперник. К тому же я знаю, что они друзья, поэтому их бой не состоится. Я бы даже не пытался свести их. Я не думаю, что Усик хочет устроить нечто подобное,

– сказал Беллью.

Напомним, что последний бой на профессиональном уровне Владимир Кличко провел в апреле 2017 года. Тогда он уступил Энтони Джошуа техническим нокаутом в 11 раунде.