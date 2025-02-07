"Доктор Сталевий молот" заявляв, що точно не буде битися з Олександром Усиком, який володіє трьома поясами. Тож наразі найбільш ймовірним сценарієм для нього є битва за титул IBF.

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Порівняння від Белью

Колишній боксер Тоні Белью також упевнений, що українського дербі не відбудеться. При цьому він поділився думкою, хто в потенційному поєдинку здобув би перемогу, якби обидва спортсмени перебували у праймовій формі.

Британець вважає, що чинний об'єднаний чемпіон світу точно не програв би своєму зірковому земляку, повідомляє 24 Канал із посиланням на SportingTalk.

Кличко не переміг би Усика на своєму піку. Просто Олександр абсолютно незручний для нього суперник. До того ж я знаю, що вони друзі, тому їхній бій не відбудеться. Я б навіть не намагався звести їх. Я не думаю, що Усик хоче влаштувати щось подібне,

– сказав Белью.

Нагадаємо, що останній бій на професійному рівні Володимир Кличко провів у квітні 2017 року. Тоді він поступився Ентоні Джошуа технічним нокаутом в 11 раунді.